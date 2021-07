The Last of Us di HBO: Anna Torv di Fringe e Mindhunter vestirà i panni di Tess (Di venerdì 23 luglio 2021) Anna Torv, la star di Fringe e Mindhunter, si è unita al cast di The Last of Us di HBO. Variety riferisce che l'attrice interpreterà Tess nello show. Nel gioco, Tess è il partner criminale di Joel prima che l'eroe del primo gioco attraversi il paese con Ellie per aiutare a fermare un'apocalisse zombie. I fan potrebbero conoscere Torv per il suo ruolo da protagonista come Olivia Dunham in Fringe e per la sua interpretazione in Mindhunter. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 luglio 2021), la star di, si è unita al cast di Theof Us di HBO. Variety riferisce che l'attrice interpreterànello show. Nel gioco,è il partner criminale di Joel prima che l'eroe del primo gioco attraversi il paese con Ellie per aiutare a fermare un'apocalisse zombie. I fan potrebbero conoscereper il suo ruolo da protagonista come Olivia Dunham ine per la sua interpretazione in. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Anna Torv di Fringe e Mindhunter sarà Tess in #TLOU di #HBO. - Stefaniaboh_ : @The_Last_Gasp Perche non in faccia?! ?? - PrimaCommunica2 : Fallen: The last light , la campagna Kickstarter è vicina - tuider_Unicorn8 : RT @AliceIsAway: perché vedete, c'è stata una cazzo di pandemia che ci ha chiusi in casa per mesi e costretti a stress psicologici senza pr… - The_Last_Gasp : @aquagiugi 'Com'è umana lei.' cit -

Ultime Notizie dalla rete : The Last Anna Torv in The Last of Us, un iconico personaggio per l'amata Olivia di Fringe La notizia del giorno? Anna Torv in The Last of Us . Dagli Usa arriva la conferma che l'amata Olivia di Fringe vestirà i panni di un iconico personaggio della saga e i fan sono già in delirio. Non solo sarà bellissimo ritrovare l'...

Due ambasciatrici di pace nel mondo a Reggio Calabria Anche per questo, ha rammentato come "a Reggio, proprio in questi giorni, si terrà "The Last 20", il vertice che riunisce i Paese più "impoveriti" del Pianta per accendere i riflettori sulle ...

Inaugurato oggi “The Last 20”, un evento per guardare il mondo “dal basso”. Rivista Africa Costumi: 40 idee per uno shopping last minute prima delle vacanze Interi, bikini, con top a fascia o triangolo, a vita alta o con laccetti, colorati o a tinta unita. Una carrellata di idee per uno shopping sfrenato prima della tanto attesa partenza ...

The Last of Us parte 2 perde i GOTY 2021: i vincitori The Last of Us Parte 2 non è riuscito a dominare ai GOTY 2021 organizzati da GDC. Ecco chi ha vinto al suo posto.

La notizia del giorno? Anna Torv inof Us . Dagli Usa arriva la conferma che l'amata Olivia di Fringe vestirà i panni di un iconico personaggio della saga e i fan sono già in delirio. Non solo sarà bellissimo ritrovare l'...Anche per questo, ha rammentato come "a Reggio, proprio in questi giorni, si terrà "20", il vertice che riunisce i Paese più "impoveriti" del Pianta per accendere i riflettori sulle ...Interi, bikini, con top a fascia o triangolo, a vita alta o con laccetti, colorati o a tinta unita. Una carrellata di idee per uno shopping sfrenato prima della tanto attesa partenza ...The Last of Us Parte 2 non è riuscito a dominare ai GOTY 2021 organizzati da GDC. Ecco chi ha vinto al suo posto.