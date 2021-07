Skateboard, Alessandro Mazzari si rompe il gomito ma stringe i denti: “Parteciperò alle Olimpiadi” (Di venerdì 23 luglio 2021) Alessandro Mazzara si è fratturato un gomito quattro giorni fa, ma l’azzurro stringerà i denti e parteciperà ugualmente alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Lo Skateboard farà il suo storico debutto ai Giochi e il 17enne non si farà sfuggire questa enorme occasione, come ha confermato egli stesso sul suo profilo Instagram. Il romano ha scritto: “Purtroppo 4 giorni fa mi sono rotto il gomito, 10 giorni prima della gara olimpica. Ho lavorato per 3 anni per questo traguardo, non sarà un gomito a fermarmi, devo ringraziare tantissimo i medici del ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021)Mazzara si è fratturato unquattro giorni fa, ma l’azzurrorà ie parteciperà ugualmentedi Tokyo 2021. Lofarà il suo storico debutto ai Giochi e il 17enne non si farà sfuggire questa enorme occasione, come ha confermato egli stesso sul suo profilo Instagram. Il romano ha scritto: “Purtroppo 4 giorni fa mi sono rotto il, 10 giorni prima della gara olimpica. Ho lavorato per 3 anni per questo traguardo, non sarà una fermarmi, devo ringraziare tantissimo i medici del ...

