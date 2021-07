Salvini contro Draghi sui vaccini | ' Invitare alla prudenza non è invitare a morire'

(Di venerdì 23 luglio 2021) Lo ssuidi queste ore ci mette di fronte a una scelta: scegliere per una destra oscurantista e individualista oppure scegliere per la salute e un ritornonormalità. Non si è fatta ...

Advertising

stanzaselvaggia : Ma tutti gli imprenditori e gli artigiani tanto cari a Salvini, cosa dicono del suo remare contro una massiccia cam… - MediasetTgcom24 : Draghi contro Salvini: 'Appello a non vaccinarsi è un appello a morire' #greenpass - fanpage : #TommasoZorzi contro Matteo Salvini: 'Mi fa pena' - planetpaul65 : RT @stanzaselvaggia: Ma tutti gli imprenditori e gli artigiani tanto cari a Salvini, cosa dicono del suo remare contro una massiccia campag… - ersiliagargioli : RT @stanzaselvaggia: Ma tutti gli imprenditori e gli artigiani tanto cari a Salvini, cosa dicono del suo remare contro una massiccia campag… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini contro

outstream La pietra tombale "scagliata" da Draghi sulle timidezze di alcuni politici sulle vaccinazioni si configura come la bocciatura definitiva della posizione espressa da, che qualche ...Del resto anche? che da settimane fa campagnail green pass, specialmente per bar e ristoranti ? sembra imbarazzato dalle nuove misure del governo: su Twitter ha farfugliato qualcosa ...Pochi giorni fa il leader della Lega aveva ripetuto che dai 40 ai 59 anni si può decidere di vaccinarsi e tra i giovani vaccinarsi non sarebbe servito. Draghi aveva risposto: "L'appello a non vaccinar ...Roberto Burioni non ci sta e dice la sua contro i no vax. Da mesi il virologo, prima ospite fisso di "Che Tempo Che Fa" ...