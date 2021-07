Advertising

anteprima24 : ** Ospedale, #Fials segnala: 'Problema-#Stipendi per i dipendenti' ** - advgiornalista : RT @AssoCare: Continua la fuga di Infermieri e Oss dall'ospedale di Cona nel ferrarese. Interviene Fials: 'condizioni di lavoro inaccettabi… - AssoCare : Continua la fuga di Infermieri e Oss dall'ospedale di Cona nel ferrarese. Interviene Fials: 'condizioni di lavoro i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Fials

anteprima24.it

... Fp Cisl, Uil Fpl,e Nursing up dell'Umbria - non c'è il contratto decentrato e nemmeno le ... a cominciare dai medici e infermieri dell'Santa Maria della Misericordia di Perugia sempre ...Laha denunciato, in proposito, l'utilizzo distorto della pronta reperibilità nel senso che vi sono state (illegittime) timbrature per rimanere in servizio oltre il termine strettamente ...SORA - Riceviamo e pubblichiamo: In nome, per conto e nell’interesse della organizzazione sindacale F.I.A.L.S., in persona del Segretario provinciale di Fro ...Interviene sul luogo di un incidente stradale per prestare soccorso, ma viene aggredito da due ignoti . E’ accaduto a un autista soccorritore del 118 alle ...