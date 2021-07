Migranti: Open Arms, 50 in difficoltà a largo Lampedusa (Di venerdì 23 luglio 2021) Un barchino in difficoltà con "oltre 50 persone, tra cui due donne incinte, un bimbo di 10 mesi, uno di un anno e altri bambini" è stato individuato a 30 milia da Lampedusa. Lo annuncia il fondatore ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) Un barchino incon "oltre 50 persone, tra cui due donne incinte, un bimbo di 10 mesi, uno di un anno e altri bambini" è stato individuato a 30 milia da. Lo annuncia il fondatore ...

