Microsoft Surface Laptop 3 | notebook ultra compatto con 400 euro di sconto

(Di venerdì 23 luglio 2021)3 è un interessanteche punta tutto su peso e misure contenutissime, offrendo però al contempo una configurazione hardware medio-alta, che consente un’elevata produttività anche per chi non possiede un computer desktop. Chi si accontenta della versione con 128 GB può scegliere: su Amazon c’è la variante con processore AMD Ryzen 5 3580 a 999 anziché 1399, mentre a 799,90su Unic’è il modello con processore Intel Core i5. Infine se volete qualcosa di più, su MediaWorld trovate la versione da 13,5 ...

aliossandro : @Pep_Maggio L’ultimo essere umano sulla terra prima di morire vede un sorriso fatto di 0 e 1 sullo schermo del suo Microsoft Surface. - Consulenza_IT : Informatica assistenza ?? #consulenza ?? @consulenza_it ???? #computer #surface #aziende #studio #desktop #allinone… - MarcoCHardware : Microsoft #Surface Laptop 4 disponibile con uno sconto del 10%. #Amazon #Offerte #Tecnologia #MCHardware - WindowsBlogIta : Microsoft Launcher (Beta) migliora il profilo di lavoro su Surface Duo - peppe844 : #Microsoft Surface Pro 7, tablet professionale da 12 pollici in offerta sul Web -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Surface

Tom's Hardware Italia

" Clicca qui per acquistareXbox Series X " Altre offerte MediaWorld NotebookLaptop 3 15' 128GB 8GB Platino - 999 ( 1.399 ) Smartphone XIAOMI Redmi Note 8 Pro 128GB Grey -...Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebookLaptop 3 a soli 999 , rispetto ai 1.399 solitamente richiesti di listino, per un risparmio ...Mediaworld propone oggi varie offerte interessanti relative a smartphone, smart TV, monitor, notebook ed accessori gaming.Kyle Wiens, CEO di iFixit, durante un’audizione tenutasi presso la Productivity Commission in Austria, ha accusato colossi come Microsoft, Apple e Samsung di ostacolare la riparazione dei propri devic ...