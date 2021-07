Lazio, nel mirino Callejon: primi contatti con l'agente (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 luglio 2021 " La Lazio continua a lavorare intensamente sul mercato. L'arrivo di Sarri sulla panchina biancoceleste obbliga la società a rivoluzionare buona parte della rosa, considerando il ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 luglio 2021 " Lacontinua a lavorare intensamente sul mercato. L'arrivo di Sarri sulla panchina biancoceleste obbliga la società a rivoluzionare buona parte della rosa, considerando il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Continua l'effetto Europei sul rialzo dei contagi a Roma, la variante Delta pesa per il 60% sui nuovi casi #ANSA - fanpage : “Hysaj verme, la Lazio è fascista”. Lo striscione contro il difensore finito nel mirino della contestazione per ave… - fanpage : Oggi, per la prima volta dopo un mese e mezzo, i contagi nel Lazio sono tornati sopra quota 300. - AngelaCavelli : RT @ottogattotto: #Zingaretti: “In Italia i cittadini si sono rotti i coglioni di prendere la monnezza di Roma” Vero, ma è pur vero che, me… - mila_sgf : Boom di prenotazioni per il vaccino nel Lazio. Se vi dicono di vaccinarvi per non andare in terapia intensiva non l… -