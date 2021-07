La Merda d’artista diventa digitale: il progetto $HIT Coin corre sulla blockchain (Di venerdì 23 luglio 2021) Per l'occasione l'autore, White Male Artist, rivela la sua vera identità: è il performer Cassils A sessanta anni dalla celebre serie Merda d’artista di Piero Manzoni, la sua idea rivive in un’opera d’arte digitale, $HT Coin. L’idea è di White Male Artist, che ha realizzato 33 gif di lattine, ognuna certificata via NFT e dedicata a un famoso artista (rigorosamente maschio). Le … Leggi su it.mashable (Di venerdì 23 luglio 2021) Per l'occasione l'autore, White Male Artist, rivela la sua vera identità: è il performer Cassils A sessanta anni dalla celebre seriedi Piero Manzoni, la sua idea rivive in un’opera d’arte, $HT. L’idea è di White Male Artist, che ha realizzato 33 gif di lattine, ognuna certificata via NFT e dedicata a un famoso artista (rigorosamente maschio). Le …

MashableItalia : White Male Artist è in realtà l'artista Cassils, autore della Merda d'artista digitale '$HT Coin' - alexbottoni : La trovata di Damien Hirst con gli NFT - antoniofazio78 : @rupertalbe è una questione vecchia come il mondo non mi impegno a fare un buon prodotto ma metto il massimo delle… - CazzulaniClaudi : @AngyFra89 Riproponi la “merda d’artista”. -

