James Gunn: "Oggi i film sui supereroi sono veramente stupidi e per lo più noiosi"

L'analisi dello stato attuale e futuro dei film di supereroi di James Gunn è impietosa, ma il regista punta il dito sui limiti del genere invitando al cambiamento. James Gunn trova che i film di supereroi attuali abbiano subito un appiattimento finendo per diventare "veramente stupidi e per lo più noiosi". Il regista di The Suicide Squad - Missione suicida non usa giri di parole per esprimere il suo giudizio sulla situazione attuale. In una recente intervista con l'Irish Times, James

