Il Presidente Mattarella compie ottant’anni: la pandemia vista da lui (Di venerdì 23 luglio 2021) Il suo settennato al Quirinale finirà ufficialmente a Gennaio 2022: Buon Compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Nato a Palermo il 23 Luglio 1941, Sergio Mattarella compie oggi 80 anni. E’ questo l’ultimo compleanno che trascorrerà al Quirinale, contornato dall’affetto di moglie, figli e nipoti e dalla stima dei suoi collaboratori: il suo mandato da Presidente della Repubblica, infatti, scadrà ufficialmente a Gennaio 2022, mentre tra qualche settimana scatterà il cosiddetto semestre bianco. Sebbene in molti spingano perchè conceda un rinnovo del mandato, seguendo quindi le orme ... Leggi su zon (Di venerdì 23 luglio 2021) Il suo settennato al Quirinale finirà ufficialmente a Gennaio 2022: Buon Compleanno aldella Repubblica SergioNato a Palermo il 23 Luglio 1941, Sergiooggi 80 anni. E’ questo l’ultimo compleanno che trascorrerà al Quirinale, contornato dall’affetto di moglie, figli e nipoti e dalla stima dei suoi collaboratori: il suo mandato dadella Repubblica, infatti, scadrà ufficialmente a Gennaio 2022, mentre tra qualche settimana scatterà il cosiddetto semestre bianco. Sebbene in molti spingano perchè conceda un rinnovo del mandato, seguendo quindi le orme ...

