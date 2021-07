Il momento in cui Paola Egonu entra nello stadio olimpico con la bandiera a 5 cerchi (Di venerdì 23 luglio 2021) La lunga, ma sobria, cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020 si è conclusa con l’ingresso dei portabandiera olimpica. Tra i sette atleti scelti dal CIO, su segnalazioni dei diversi Comitati Olimpici, c’era anche la nostra Paola Egonu. La pallavolista di Cittadella è apparsa emozionata all’ingresso nello stadio giapponese. Al suo fianco gli altri cinque atleti che, lembi della bandiera alla mano, hanno percorso quei lunghi metri prima di arrivare al centro del campo dello stadio Nazionale. Paola Egonu, l’emozione del suo ingresso ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) La lunga, ma sobria, cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020 si è conclusa con l’ingresso dei portaolimpica. Tra i sette atleti scelti dal CIO, su segnalazioni dei diversi Comitati Olimpici, c’era anche la nostra. La pallavolista di Cittadella è apparsa emozionata all’ingressogiapponese. Al suo fianco gli altri cinque atleti che, lembi dellaalla mano, hanno percorso quei lunghi metri prima di arrivare al centro del campo delloNazionale., l’emozione del suo ingresso ...

