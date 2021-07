Hend Zaza | 12 anni | è l' atleta più giovane di Tokyo 2020

Advertising

La paura della guerra, l'amore per lo sport e una passione sfrenata per il ping pong. Racchetta in mano e sorriso stampato sul volto per, l'atleta più giovane a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo con i suoi 12 anni d'età. Originaria di Hama , città della Siria distrutta nel corso di una sanguinosa guerra civile, la giovane ...Un'altra tennista - da tavolo - da non perdere è la 12enne. La giovane siriana è l'atleta più giovane a gareggiare a Tokyo. Un'impresa resa possibile dal fatto che il tennis da tavolo non ...AGI - Hend Zaza, 12 anni, giocatrice di tennis da tavolo siriana, è l’atleta più giovane alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'amazzone australiana Mary Hanna, 66 anni, è l’atleta più anziana dell’evento a ...Nel grande stadio di Tokyo desolatamente vuoto per gli effetti della pandemia sfileranno solo i portabandiera davanti all’imperatore Naruhito ...