Green pass obbligatorio, discoteche chiuse: parte la protesta (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - Dopo l'approvazione delle nuove regole sul Green pass obbligatorio per l'accesso ai locali pubblici da parte del Consiglio dei ministri, scoppia la protesta delle discoteche. Le principali associazioni di categoria del comparto chiedono un incontro immediato al premier Mario Draghi, per comprendere in dettaglio le ragioni che lo hanno spinto a prorogare ulteriormente la chiusura dei locali da ballo. “Pretendiamo risposte e che siano risposte serie – sottolinea Maurizio Pasca, presidente di Silb, il sindacato dei locali da ballo legato a Fipe-Confcommercio - l'ultimo decreto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - Dopo l'approvazione delle nuove regole sulper l'accesso ai locali pubblici dadel Consiglio dei ministri, scoppia ladelle. Le principali associazioni di categoria del comparto chiedono un incontro immediato al premier Mario Draghi, per comprendere in dettaglio le ragioni che lo hanno spinto a prorogare ulteriormente la chiusura dei locali da ballo. “Pretendiamo risposte e che siano risposte serie – sottolinea Maurizio Pasca, presidente di Silb, il sindacato dei locali da ballo legato a Fipe-Confcommercio - l'ultimo decreto ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Covid, Meloni: "Mi vaccino, non sono no vax" La leader di FdI: "Ma se mi chiedete di vaccinare mia figlia, neanche in catene...". E sul green pass: "Misura che devasta il nostro turismo" 'Sì, mi vaccino e non sono no vax. Non sono contraria ai vaccini, sono abituata a dire le cose come le penso ed è molto fastidioso che in questo ...

Effetto Draghi sulle vaccinazioni: boom di nuovi prenotati in tutto il paese Corsa al vaccino dopo il varo del decreto sul Green pass e il monito lanciato ieri dal premier sulla necessità di immunizzarsi. adesioni da record un po' ovunque, dal Lazio al Piemonte, dal Veneto alla Campania

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Green pass obbligatorio, discoteche chiuse: parte la protesta (Adnkronos) - Dopo l'approvazione delle nuove regole sul Green Pass obbligatorio per l'accesso ai locali pubblici da parte del Consiglio dei ministri, scoppia la protesta delle discoteche. Le ...

Effetto Green pass sulla campagna vaccinale: oggi oltre 7000 prenotazioni L'effetto Green pass si è fatto subito notare sull'adesione alla campagna vaccinale: "solo oggi (23 luglio) si sono prenotate per la vaccinazione anti Covid-19 ben 7.059 persone. Un risultato ...

