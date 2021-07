Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, il disastro dopo le nozze: “Perché ci siamo lasciati” (Di venerdì 23 luglio 2021) Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi si sono sposati, ma prima del grande passo hanno avuto un periodo d'inferno. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 23 luglio 2021)si sono sposati, ma prima del grande passo hanno avuto un periodo d'inferno. su Donne Magazine.

Advertising

infoitsport : Federico Bernardeschi aspetta il terzo bebè - infoitsport : Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi annunciano: la famiglia si allarga ancora - infoitcultura : Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, 'chi la conosce davvero'. Le parole pesantissime dopo gli insulti di Sarah… - antonioamodio15 : RT @FraaaGG: E questo porta Federico Bernardeschi da aver alzato l'Europeo in faccia a Politano ad aver alzato l'Europeo in faccia a Polita… - malinca73 : RT @Diregiovani: Una vera e propria tripletta per l'attaccante della #Juventus. Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi diventeranno genito… -