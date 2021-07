(Di venerdì 23 luglio 2021) Ladi“La” da domenica 25 luglio sarà espostamillenariadi San. Nuova consacrazione per lo scultoreche, in seno al suo tour artistico, da domenica 25 luglio, porta la“Lamillenariadi San. Un

PrimaCommunica2 : Domenico Sepe in Mostra nella Basilica di San Giovanni Maggiore con La Materia e L'Eterno - willycuba65 : RT @CuoreIschitano: Il 29 Luglio lo stadio cambierà ufficialmente nome da Stadio San Paolo a Stadio Diego Armando Maradona ?? Contestualment… - PaleolitiKa : Inaugurazione della statua di Diego Armando Maradona del maestro Domenico sepe... - CuoreIschitano : Il 29 Luglio lo stadio cambierà ufficialmente nome da Stadio San Paolo a Stadio Diego Armando Maradona ?? Contestual… - PrimaCommunica2 : Domenico Sepe. La materia e l’eterno. Un volume di Daniela Marra -

Nuova consacrazione per lo scultore Domenico Sepe che, in seno al suo tour artistico, da domenica 25 luglio, porta la mostra "La Materia e L'Eterno" nella millenaria Basilica di San Giovanni Maggiore. Un evento di sicuro interesse ...

NAPOLI – Nuova consacrazione per lo scultore Domenico Sepe che, in seno al suo tour artistico, da domenica 25 luglio, porta la mostra "La Materia e L'Eterno" nella millenaria Basilica di San Giovanni Maggiore ...Nuova consacrazione per lo scultore Domenico Sepe che, in seno al suo tour artistico, da domenica 25 luglio, porta la mostra "La Materia e L'Eterno" nella millenaria Basilica di San Giovanni Maggiore.