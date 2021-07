Carlo Conti rivela il cast di Tale e Quale Show 2021

Leggi su trashblog

(Di venerdì 23 luglio 2021) Buone nuove per: proprio oggi, con un post su Instagram, il conduttorehato ildella nuova edizione. Chi troveremo, dunque, a sfidarsi in questa gara di imitazioni? View this post on Instagram A post shared by(@.tv) Il primo della lista è Ciro Piriello, dei The Jackal, ultimamente reduce di un altrotelevisivo e delè stato vincitore: LOL ...