Calciomercato Torino, l’attaccante giusto può arrivare dalla Juve! I dettagli (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Calciomercato del Torino sta entrando nel vivo nelle ultime ore: i granata, infatti, stanno cercando da giorni un attaccante da affiancare ad Andrea Belotti. Nelle ultime ore sta circolando un possibile interessamento della squadra di Urbano Cairo per Marko Pjaca. l’attaccante croato ha giocato l’anno scorso in prestito al Genoa, facendo una stagione non esaltante. Ora, è tornato alla Juve ma non sembra rientrare nei piani di Massimiliano Allegri, infatti potrebbe essere ceduto in prestito. Calciomercato Torino: gli attaccanti in lista Il nome di Marko Pjaca è solo l’ultimo degli obiettivi lì in ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 luglio 2021) Ildelsta entrando nel vivo nelle ultime ore: i granata, infatti, stanno cercando da giorni un attaccante da affiancare ad Andrea Belotti. Nelle ultime ore sta circolando un possibile interessamento della squadra di Urbano Cairo per Marko Pjaca.croato ha giocato l’anno scorso in prestito al Genoa, facendo una stagione non esaltante. Ora, è tornato alla Juve ma non sembra rientrare nei piani di Massimiliano Allegri, infatti potrebbe essere ceduto in prestito.: gli attaccanti in lista Il nome di Marko Pjaca è solo l’ultimo degli obiettivi lì in ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Benfica, c'è l'accordo con il #Torino per il trasferimento di #Meite - mirkocalemme : I test medici di questi giorni certificano che la calcificazione di #Arthur non è più attiva e che, quindi, l'opera… - TUTTOJUVE_COM : Pjaca, ancora distanza tra Juve e Torino - Cucciolina96251 : RT @UglionoRoberto: #Calciomercato #Torino, proposto Enis #Bardhi del #Levante. Valutazione alta del cartellino, circa 15 milioni. Il suo c… - Cucciolina96251 : RT @Toro_News: ?? | CALCIOMERCATO Enis #Bardhi è in scadenza nel 2022 e sta cercando una nuova destinazione. Il trequartista sarebbe un pro… -