Calciomercato Serie A LIVE | il Toro su Pjaca | la Samp sonda Ribery

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | #Taranto vicino a #Granata della #Cavese. #Triestina idee di mercato con la #Roma. Queste… - SkySport : Roma, Rui Patricio si presenta: 'Orgoglioso della chiamata di Mourinho. Qui per vincere' #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Ascoli, vicino il difensore #Botteghin - BrezzoLoris : @lucaserafini4 @MilanNewsit Caro Luca personalmente penso che l’informazione sul Milan durante questi interminabili… - sportli26181512 : Calciomercato Salernitana, arriva Strandberg: Il giocatorev ha firmato un contratto annuale con rinnovo automatico… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Corriere dello Sport

OLBIA - L' Olbia , in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo del francese Christophe Renault . Il giocatore arriva dall' Atalanta . Di seguito la nota del club: "L' Olbia rende ...Dopo l'esperienza inC con il Renate , passa alla Pro Sesto con la formula del prestito".Conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri: fissata la data. Interverrà anche il presidente Agnelli Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa il prossimo 27 luglio alle 14.3 ...Il Crotone potrebbe accogliere il giovane attaccante nerazzurro. Ancora in fase di stallo le trattative per la cessione di Simy ...