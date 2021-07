Advertising

emanuelefelice2 : Ci lascia Nicola Tranfaglia, uno dei più grandi storici italiani. E un intellettuale che si è speso senza riserve p… - VinceMaielli : RT @RaiNews: Studioso apprezzato, dai multiformi interessi #NicolaTranfaglia #Tranfaglia - RaiNews : Studioso apprezzato, dai multiformi interessi #NicolaTranfaglia #Tranfaglia - SMedia82743680 : RT @MediasetTgcom24: Addio a Nicola Tranfaglia: lo storico e ricercatore morto a 83 anni #nicolatranfaglia - MediasetTgcom24 : Addio a Nicola Tranfaglia: lo storico e ricercatore morto a 83 anni #nicolatranfaglia -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Nicola

E' morto a Roma lo storicoTranfaglia. Aveva 83 anni. Lo annuncia l'Università di Torino, di cui era professore emerito di Storia, ricordandone 'il ruolo eminente avuto sia in ambito accademico sia nel rapporto costante ...Tranfaglia, ricorda l'Ateneo del capoluogo piemontese in un messaggio di cordoglio, è stato "il primo ad avviare un insegnamento di storia contemporanea a Torino nel momento in cui l'...E' morto a Roma lo storico Nicola Tranfaglia. Aveva 83 anni. Lo annuncia l'Università di Torino, di cui era professore emerito di Storia, ricordandone "il ruolo eminente avuto sia in ambito accademico ...E' morto la notte scorsa, all'età di 82 anni a Roma, lo storico Nicola Tranfaglia, autore di studi sulla storia politica e istituzionale del Novecento italiano e specialista di storia del giornalismo.