Zielinski: «Posso e devo fare di più. Lo scudetto è il sogno per voi e per noi» (Di giovedì 22 luglio 2021) In piazza con Spalletti, ieri a Dimaro, anche il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski. Ha parlato ai tifosi con l’allenatore Spalletti e Politano. «Mi piacerebbe guidare il Napoli al terzo scudetto. Mi sento pronto a dare ogni cosa per realizzare il sogno di tutti noi. Lo scudetto è il sogno per voi e per noi, sarebbe indimenticabile». E ancora: «Prima avevo davanti un campionissimo come Hamsik, da cui ho imparato davvero molto, mentre nella stagione scorsa sono riuscito a esprimermi meglio. Detto questo, so che Posso e devo fare di più: voglio ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 luglio 2021) In piazza con Spalletti, ieri a Dimaro, anche il centrocampista del Napoli, Piotr. Ha parlato ai tifosi con l’allenatore Spalletti e Politano. «Mi piacerebbe guidare il Napoli al terzo. Mi sento pronto a dare ogni cosa per realizzare ildi tutti noi. Loè ilper voi e per noi, sarebbe indimenticabile». E ancora: «Prima avevo davanti un campionissimo come Hamsik, da cui ho imparato davvero molto, mentre nella stagione scorsa sono riuscito a esprimermi meglio. Detto questo, so chedi più: voglio ...

