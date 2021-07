Ufficiale: Catania, colpo in difesa. Arriva il difensore argentino Monteagudo (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Cruz Monteagudo, nato a Buenos Aires il 26 ottobre 1995 e cittadino italiano. Il difensore ha debuttato in Argentina con il Club Atlético Nueva Chicago, nel torneo cadetto, sommando complessivamente 72 presenze e realizzando 3 gol; Monteagudo ha vissuto inoltre un’esperienza in Cile con il Club de Deportes Puerto Montt. FOTO: Logo Catania L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Calciocomunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Cruz, nato a Buenos Aires il 26 ottobre 1995 e cittadino italiano. Ilha debuttato in Argentina con il Club Atlético Nueva Chicago, nel torneo cadetto, sommando complessivamente 72 presenze e realizzando 3 gol;ha vissuto inoltre un’esperienza in Cile con il Club de Deportes Puerto Montt. FOTO: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

NewSicilia : Nuovo arrivo in difesa per il #Catania in questa sessione di #calciomercato #Newsicilia - news_catania : #UFFICIALE - #Monteagudo è un nuovo giocatore del #Catania - qui_si : Catania, ufficiale: firma lo svincolato ex Cesena Simone Russini, di seguito il comunicato della società etnea: ??… - cutuli4 : Il #Catania mette le ali: ufficiale anche #Russini (si aggregherà domani al gruppo). Diversi profili valutati in me… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Catania, ufficiale l'arrivo di Simone Russini -