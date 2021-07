Tommaso Zorzi a cena con Oppini e Zelletta ma l’intesa con Stanzani è la cosa più bella – VIDEO (Di giovedì 22 luglio 2021) Esattamente come avevano ribadito entrambi, tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini non dovrebbe esistere alcuna tensione. Ieri sera i due ex gieffini si sono ritrovati a cena insieme ad Andrea Zelletta, così come documentano i social. Presente anche Tommaso Stanzani, fidanzato dell’influencer milanese beccato dai fan tra una coccola e l’altra alla sua dolce metà. Tommaso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 luglio 2021) Esattamente come avevano ribadito entrambi, trae Francesconon dovrebbe esistere alcuna tensione. Ieri sera i due ex gieffini si sono ritrovati ainsieme ad Andrea, così come documentano i social. Presente anche, fidanzato dell’influencer milanese beccato dai fan tra una coccola e l’altra alla sua dolce metà.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : #TommasoZorzi contro Matteo Salvini: 'Mi fa pena' - R0LLINS4E : RT @annoiatoh24: SE SEGUITE TOMMASO ZORZI UNFOLLOWATEMI IMMEDIATAMENTE, QUESTO NON È UN SAFE PLACE PER I FAN DI QUESTO INDIVIDUO - CiraTalotti5 : @tommaso_zorzi tutto bene - scorpioascbila1 : RT @Lunetta_abyss: Il modo in cui i detrattori di Tommaso Zorzi sono diventati così noiosi e prevedibili nel fare gli stessi identici comme… - PBevutini : @tommaso_zorzi Ma ancora dobbiamo ascoltare sto essere ignorante -