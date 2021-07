Texas Instruments paga dazio con i risultati del trimestre

(Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – In forte ribasso, che mostra un -4,92%. Il gruppo dei semiconduttori ha chiuso il secondocon utili netti in progresso da 1,38 miliardi, pari a 1,48 dollari per azione, a 1,93 miliardi, (2,05 dollari), contro gli 1,83 dollari del consensus. I ricavi sono rimbalzati del 41% annuo a 4,58 miliardi, contro i 4,36 miliardi stimati dagli analisti, ma a deluderli sembra l’outlook per il terzo, considerato debole dagli addetti ai lavori. L’andamento della compagnia chip statunitense nella settimana, rispetto all’S&P 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

In forte ribasso, che mostra un - 4,92%. Il gruppo dei semiconduttori ha chiuso il secondo trimestre con utili netti in progresso da 1,38 miliardi, pari a 1,48 dollari per azione, a 1,93 miliardi, (...Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a - 4,80%. In apnea Western Digital , che arretra del 2,72%. Tonfo di Micron Technology , che mostra ...(Teleborsa) - In forte ribasso Texas Instruments, che mostra un -4,92%.Il gruppo dei semiconduttori ha chiuso il secondo trimestre con utili netti in progresso da 1,38 miliardi, pari a 1,48 ...Pressione sulla compagnia chip statunitense, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,98%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice ...