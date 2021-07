Tancredi | il suo ultimo Twitter | “La vita è una mer*a”

(Di giovedì 22 luglio 2021)dopo Amici 20 ha vissuto una incredibile scalata verso il successo. Non solo il traguardo della semifinale al talent show di Maria De Filippi, ma anche quello del Disco di Platino per la sua Las Vegas, diventato uno dei tormentoni dell'estate e il cui video ha raggiunto quasi tre milioni di visualizzazioni su Youtube in poco più di un mese. Ha infiammato il pubblico salendo sul palco di Battivi Live, trovando ancora una volta riscontro dell'affetto dei suoi fan. Eppurenon è felice e lo racconta con uno sfogo pubblicato su. Lo sfogo disui social È una ...

Advertising

Primaro14003610 : Tancredi si merita il mondo. Una persona tenerissima che scrive delle canzoni di una profondità unica e che spacca… - AkaMoonx : Okay questo tweet è serio @Pontifex_it lei è un’uomo di fede, quindi segua il mio discorso. Tancredi, crede perché… - virginiaprofumo : È raro che un tweet mi commuova.. ma mi sento troppo spesso come Tancredi e vedere che suo papà lo ascolta e confor… - angelicapenny : RT @cinismoepesto: sono sicura che il Tancredi che fino a qualche mese fa era a disagio a sostenere lo sguardo delle persone è fiero del Ta… - binge_ginger : La bellezza di questa edizione di Amici è stata la trasparenza dei ragazzi. Si sono mostrati con tutte le loro paur… -

Ultime Notizie dalla rete : Tancredi suo

Giacomo, Sig. Marco Piovanelli e Sig. Andrea Volpe COMUNICATO UFFICIALE n. 310 del 18 ...di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al......del contestatissimo articolo 20 e il via libera al ddl Edilizia era stata l'unica delgruppo a ... Sergio, Angela Foti, Matteo Mangiacavallo ed Elena Pagana. Il gruppo Misto sale a sei ...Per volontà dei familiari i funerali di Libero De Rienzo, che si terranno oggi, non saranno svolti in forma privata, “affinché affinché si ...Culto di Francesco Bugnone finisce di raccontare la stagione 1987/88: la riscossa del girone di ritorno, la cavalcata in coppa Italia, il sorpasso alla Juve, le imprese contro Inter e Napoli ...