Stati Uniti e Germania hanno trovato un accordo su Nord Stream 2 (Di giovedì 22 luglio 2021) È il grande progetto per portare il gas russo direttamente in Europa, e potrebbe mettere nei guai paesi come l'Ucraina Leggi su ilpost (Di giovedì 22 luglio 2021) È il grande progetto per portare il gas russo direttamente in Europa, e potrebbe mettere nei guai paesi come l'Ucraina

Advertising

MaurizioFugatti : ?? Una foto pubblicata da Le Iene ritrae #chicoforti in compagnia di un Golden retriever: fa parte di un programma… - Agenzia_Ansa : Covid, negli Stati Uniti i pediatri sono favorevoli alle mascherine a scuola anche per i bambini più piccoli, a par… - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti e la Germania hanno annunciato con una dichiarazione congiunta l'accordo per il completamento del g… - RSInews : Washington cede su Nord Stream 2 - L’accordo tra Stati Uniti e Germania per consentire il completamento del gasdott… - Juandezavala : RT @OficPolCubaRoma: Per le strade d'Italia si vede solidarietà al popolo cubano e la denuncia del blocco degli Stati Uniti contro #Cuba @A… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Usa: l'aspettativa di vita è calata di un anno e mezzo nel 2020 New York, 22 lug 07:31 - L'aspettativa di vita media negli Stati Uniti è calata di un anno e mezzo nel 2020 a 77,3 anni, il dato peggiore dal 2003. Lo riferisce...

Usa: Biden nomina Victoria Kennedy ambasciatrice in Austria l presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di nominare Victoria Kennedy, vedova del defunto senatore Ted Kennedy, come nuova ambasciatrice in Austria. Lo rende noto la Casa Bianca. Kennedy è un'amica di ...

Covid, casi triplicati negli Stati Uniti. Ospedali sotto pressione La Stampa New York, 22 lug 07:31 - L'aspettativa di vita media negliè calata di un anno e mezzo nel 2020 a 77,3 anni, il dato peggiore dal 2003. Lo riferisce...l presidente degli, Joe Biden, ha intenzione di nominare Victoria Kennedy, vedova del defunto senatore Ted Kennedy, come nuova ambasciatrice in Austria. Lo rende noto la Casa Bianca. Kennedy è un'amica di ...