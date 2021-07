Questo video non mostra una protesta «gigantesca» in Grecia contro l’obbligo vaccinale, è del 2019 (Di giovedì 22 luglio 2021) Il 19 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video girato che mostra una numerosa folla riempire le strade intorno a un palazzo di colore bianco. Le immagini sono accompagnate da Questo testo: «protesta Popolare gigantesca in Grecia, contro obbligatorietà VA CCI/NA\LE». Il riferimento è alla proteste svoltesi il 14 luglio ad Atene a cui hanno partecipato più di 5.000 manifestanti contro il programma di vaccinazione anti-Covid del governo greco che prevede l’obbligo per alcuni settori. Il contenuto oggetto della nostra verifica è ... Leggi su facta.news (Di giovedì 22 luglio 2021) Il 19 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato ungirato cheuna numerosa folla riempire le strade intorno a un palazzo di colore bianco. Le immagini sono accompagnate datesto: «Popolareinobbligatorietà VA CCI/NA\LE». Il riferimento è alla proteste svoltesi il 14 luglio ad Atene a cui hanno partecipato più di 5.000 manifestantiil programma di vaccinazione anti-Covid del governo greco che prevedeper alcuni settori. Il contenuto oggetto della nostra verifica è ...

