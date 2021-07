Questo video non mostra «proteste a Cuba», ma i festeggiamenti in Argentina per la Coppa America (Di giovedì 22 luglio 2021) Il 16 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una grande folla in piazza a tarda sera. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il video su Facebook: «proteste a Cuba». Il riferimento è alle proteste iniziate l’11 luglio 2021 a Cuba contro il governo per la mancanza di generi di prima necessità, medicinali, energia elettrica e per la gestione della pandemia da Covid-19. Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Il video non è stato ... Leggi su facta.news (Di giovedì 22 luglio 2021) Il 16 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato uncheuna grande folla in piazza a tarda sera. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato ilsu Facebook: «». Il riferimento è alleiniziate l’11 luglio 2021 acontro il governo per la mancanza di generi di prima necessità, medicinali, energia elettrica e per la gestione della pandemia da Covid-19. Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Ilnon è stato ...

