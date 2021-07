Olimpiadi: Sonego, 'obbiettivo a Tokyo è una medaglia, poi sogno le Atp Finals a Torino' (Di giovedì 22 luglio 2021) Tokyo, 22 lug. (Adnkronos) - "E' importante vivere questa esperienza a mille, non tralasciando niente, allenarmi e godermi tutto quello che viene, si spera e si prova per l'Italia a conquistare una medaglia. Giochi per il tuo Paese ed è importante dare qualcosa di più". Lo ha detto l'azzurro Lorenzo Sonego, numero 26 del ranking mondiale all'Adnkronos, sul torneo olimpico che sta per prendere il via a Tokyo. "Per il resto della stagione l'obbiettivo è quello di continuare a salire in classifica, avendo come sogno le Atp Finals di Torino, la mia città, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021), 22 lug. (Adnkronos) - "E' importante vivere questa esperienza a mille, non tralasciando niente, allenarmi e godermi tutto quello che viene, si spera e si prova per l'Italia a conquistare una. Giochi per il tuo Paese ed è importante dare qualcosa di più". Lo ha detto l'azzurro Lorenzo, numero 26 del ranking mondiale all'Adnkronos, sul torneo olimpico che sta per prendere il via a. "Per il resto della stagione l'è quello di continuare a salire in classifica, avendo comele Atpdi, la mia città, che ...

