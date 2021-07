Merkel incassa un successo sul Nord Stream 2 senza pensare all’Ue

(Di giovedì 22 luglio 2021) Con l’intesa con gli Stati Uniti su2, Angelapuò andarsene dalla cancelleria lasciando la scrivania in ordine sui dossier più importanti e controversi per gli interessi della Germania. Dopo l’accordo sugli investimenti tra Unione europea e Cina e la de-escalation con la Turchia sui migranti, la rinuncia dell’Amministrazione Biden alle sanzioni contro le imprese che partecipano alla costruzione del2 è il terzodiplomatico nazionale dinel suo ultimo anno da cancelliera. Ma a che costo per l’Ue? Perché l’interesse della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Merkel incassa

Il Foglio

Quindi, secondo certi giornalisti, anche Angelaè una 'no - vax'? Non se ne può più di questo approccio ideologico che continua a estremizzare il dibattito tentando di mettere le persone le ...Che proprio nel quadro della trasferta britannica dellaha completato con la Germania un ... Londradalla Germania un accordo fortemente cercato e mostra la volontà di non tagliare ...Sul gasdotto russo nel Mar Baltico l’interesse della Germania non coincide con quello europeo. I guai dopo la cancelliera ...Non è tenera la grande stampa tedesca con il governo Merkel dopo l’accordo sul Nord Stream 2 con gli Stati Uniti. Ecco perché. L’articolo di Pierluigi Mennitti da Berlino Per la Frankfurter Allgemeine ...