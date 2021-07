Lombardia: da lunedì in Consiglio regionale la sessione di bilancio (Di giovedì 22 luglio 2021) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia si riunirà per la sessione di bilancio nei giorni 26, 27 e 28 luglio, convocato dal presidente Alessandro Fermi dalle ore 10 alle ore 24. All'ordine del giorno l'esame del rendiconto finanziario 2020 di Regione Lombardia e del progetto di legge di assestamento al bilancio 2021/2023, sul quale sono stati depositati 2mila e 625 emendamenti. “L'assestamento -spiega il presidente della commissione bilancio, Giulio Gallera, relatore di entrambi i provvedimenti- permette di finalizzare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Ildellasi riunirà per ladinei giorni 26, 27 e 28 luglio, convocato dal presidente Alessandro Fermi dalle ore 10 alle ore 24. All'ordine del giorno l'esame del rendiconto finanziario 2020 di Regionee del progetto di legge di assestamento al2021/2023, sul quale sono stati depositati 2mila e 625 emendamenti. “L'assestamento -spiega il presidente della commissione, Giulio Gallera, relatore di entrambi i provvedimenti- permette di finalizzare ...

Advertising

LuceverdeMilano : ??#Milano - Progetto Piazze Aperte: Al via da lunedì #26Luglio la trasformazione di Piazzale Bacone Gli interventi:… - anninavigneto : @1982wolverine @MPSkino Io in Lombardia il #greenpas l'ho ricevuto il lunedì, seconda dose fatta il sabato preceden… - AndreD81 : RT @FnpLombardia: Nel Consiglio generale di oggi, lunedì #5luglio, Osvaldo Domaneschi è stato eletto segretario generale di Fnp Cisl Lombar… - MyValleyIt : Coronavirus in Lombardia, i dati di lunedì 19 luglio - infoitinterno : Coronavirus in Lombardia, i dati di lunedì 19 luglio -