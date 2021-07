Inter, Sensi: «C’è entusiasmo. Difenderemo lo Scudetto con le unghie» (Di giovedì 22 luglio 2021) Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della prossima stagione Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, Stefano Sensi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla preparazione estiva da parte dei nerazzurri agli ordini di Simone Inzaghi e riguardo a quelli che sono gli obiettivi in vista della nuova stagione. Di seguito le parole del centrocampista. PREPARAZIONE – «Sta andando tutto bene: c’è entusiasmo. Stiamo lavorando per prepararci al meglio per una stagione competitiva: le squadre si sono rinforzate. Ma noi dobbiamo pensare a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Stefano, centrocampista dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della prossima stagionevenuto ai microfoni diTv, Stefanoha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla preparazione estiva da parte dei nerazzurri agli ordini di Simone Inzaghi e riguardo a quelli che sono gli obiettivi in vista della nuova stagione. Di seguito le parole del centrocampista. PREPARAZIONE – «Sta andando tutto bene: c’è. Stiamo lavorando per prepararci al meglio per una stagione competitiva: le squadre si sono rinforzate. Ma noi dobbiamo pensare a ...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Inter, Sensi: 'L'obiettivo sarà difendere lo Scudetto, dobbiamo mettercela tutta' - Bubu_Inter : RT @cmdotcom: Riso: '#Sensi e #Dimarco restano all'#Inter, per #Pessina e #Petagna chiedete ad Ausilio. Offerte per #Caldara, su #Rovella e… - Simplyciccio : RT @TuttoMercatoWeb: ?? '#Sensi e #Radu restano all'#Inter' Così l'agente Beppe Riso ?? @Simo_Berna - cmdotcom : Riso: '#Sensi e #Dimarco restano all'#Inter, per #Pessina e #Petagna chiedete ad Ausilio. Offerte per #Caldara, su… - sportli26181512 : Riso: 'Sensi e Dimarco restano all'Inter, per Pessina e Petagna chiedete ad Ausilio. Offerte per Caldara, su Rovell… -