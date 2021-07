Highlights e gol Messico-Francia 4-1: Tokyo 2020 (VIDEO) (Di giovedì 22 luglio 2021) Il VIDEO contenente le azioni salienti di Messico-Francia, incontro valevole per i giorni delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Successo, anzi, trionfo dei messicani a discapito dei Blues: punteggio clamoroso, quantomeno per dinamica, con Vega, Cordova, Antuna e Aguirre a segno. Sussulto transalpino con Gignac, in rete su calcio di rigore, non abbastanza per contrastare l’onda d’urto offensiva del Messico. Disfatta inaspettata dei francesi, favoritissimi alla vigilia e neutralizzati dai meno quotati avversari, sulla carta paradossalmente qualitativamente inferiori. Di seguito gli ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilcontenente le azioni salienti di, incontro valevole per i giorni delle Olimpiadi di. Successo, anzi, trionfo dei messicani a discapito dei Blues: punteggio clamoroso, quantomeno per dinamica, con Vega, Cordova, Antuna e Aguirre a segno. Sussulto transalpino con Gignac, in rete su calcio di rigore, non abbastanza per contrastare l’onda d’urto offensiva del. Disfatta inaspettata dei francesi, favoritissimi alla vigilia e neutralizzati dai meno quotati avversari, sulla carta paradossalmente qualitativamente inferiori. Di seguito gli ...

