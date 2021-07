Gli atleti del Sud Sudan sono in Giappone dal 2019 (a preparare le Olimpiadi) (Di giovedì 22 luglio 2021) Quattro atleti del Sud Sudan stanno preparando le Olimpiadi in Giappone da un anno e mezzo. Erano arrivati a Maebashi, a un paio di due ore d’auto da Tokyo nell’ottobre del 2019 grazie a un programma di cooperazione tra il loro paese – uno dei più poveri del mondo – e il Giappone. Poi è arrivata la pandemia, e già che c’erano ci sono rimasti. La storia – raccontata da Bloomberg e ripresa dal Post – ci catapulta nel vero “spirito olimpico”, ovvero quella teoria di vicende sportive a volte curiose, paradossali, che raccontano il mondo ben oltre lo sport miliardario. I ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 luglio 2021) Quattrodel Sudstanno preparando leinda un anno e mezzo. Erano arrivati a Maebashi, a un paio di due ore d’auto da Tokyo nell’ottobre delgrazie a un programma di cooperazione tra il loro paese – uno dei più poveri del mondo – e il. Poi è arrivata la pandemia, e già che c’erano cirimasti. La storia – raccontata da Bloomberg e ripresa dal Post – ci catapulta nel vero “spirito olimpico”, ovvero quella teoria di vicende sportive a volte curiose, paradossali, che raccontano il mondo ben oltre lo sport miliardario. I ...

