Giustizia, via libera alla fiducia per la riforma Cartabia. La decisione unanime del Consiglio dei ministri (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Consiglio dei ministri del 22 luglio – nel quale è stato dato il via libera al decreto Covid – è servito anche per fare un passaggio sulla riforma della Giustizia, argomento che ha creato tensioni all’interno della maggioranza nelle ultime settimane. Un passaggio «rapido», ha sottolineato Mario Draghi in conferenza stampa, ma che è servito a incassare da tutti i ministri – compresi i Cinque stelli, strenui difensori della riforma dell’ex guardasigilli, Alfonso Bonafede – l’autorizzazione a procedere con la fiducia per la riforma ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) Ildeidel 22 luglio – nel quale è stato dato il viaal decreto Covid – è servito anche per fare un passaggio sulladella, argomento che ha creato tensioni all’interno della maggioranza nelle ultime settimane. Un passaggio «rapido», ha sottolineato Mario Draghi in conferenza stampa, ma che è servito a incassare da tutti i– compresi i Cinque stelli, strenui difensori delladell’ex guardasigilli, Alfonso Bonafede – l’autorizzazione a procedere con laper la...

