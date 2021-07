Giappone-Sudafrica 1-0: esordio vincente per i nipponici (Di giovedì 22 luglio 2021) Giappone-Sudafrica 1-0. A differenza della prima partita del girone A, terminata con la sorprendente vittoria del Messico sulla Francia, la seconda ha visto il successo scontato dei padroni di casa che conquistano tre punti preziosi. Giappone-Sudafrica 1-0: cosa è accaduto? Il match non ha regalato emozioni particolari ed è bastato un gol di Takefusa Kubo al 71? per regalare ai padroni di casa la vittoria contro il Sudafrica. Messico-Francia Tokyo 2020 4-1: transalpini travolti L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport. Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 luglio 2021)1-0. A differenza della prima partita del girone A, terminata con la sorprendente vittoria del Messico sulla Francia, la seconda ha visto il successo scontato dei padroni di casa che conquistano tre punti preziosi.1-0: cosa è accaduto? Il match non ha regalato emozioni particolari ed è bastato un gol di Takefusa Kubo al 71? per regalare ai padroni di casa la vittoria contro il. Messico-Francia Tokyo 2020 4-1: transalpini travolti L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

Ultime Notizie dalla rete : Giappone Sudafrica Tokyo 2020, Kessié in gol con la Costa d'Avorio. Tris di Richarlison Parte male anche l'Argentina, battuta 2 - 0 dall'Australia mentre il Giappone padrone di casa supera di misura il Sudafrica. Successo di misura anche per la Romania contro l'Honduras.

Tokyo 2020, calcio: vittorie di misura per Giappone e Romania Sono terminate con lo stesso punteggio (1 - 0) le sfide Giappone - Sudafrica e Romania - Honduras , valevoli per la prima giornata della fase a gironi dei Giochi di Tokyo 2020. I padroni di casa hanno ottenuto i tre punti grazie alla rete del talentuoso ...

Pronostico Giappone-Sudafrica, Giochi Olimpici Tokyo 2020 22-07-2021 La Notizia Sportiva Calcio, Olimpiadi Tokyo: Brasile batte Germania, Argentina e Francia travolte da Messico e Australia. Pareggio Spagna Il Brasile ha sconfitto la Germania per 4-2 nella prima giornata del torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Prestazione di elevato spessore da parte dei sudamericani, trascinati da un ...

Olimpiadi 2021, tutti i risultati: tonfo della Francia e pareggio della Spagna, spettacolo Brasile Si è giocata la prima giornata della fase a gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2021, si sono registrati risultati veramente clamorosi. Solo un pareggio per la Spagna che non è andata oltre il pareggio co ...

