Formbook diventa XLoader e colpisce macOS | Punto Informatico

Il noto malware è ricomparso online come, ma stavolta può colpire anche il sistema operativo di Apple, oltre a Windows.

XLoader colpisce anche macOS Grazie alla crescente popolarità dei MacBook, il sistema operativo di Applesempre più 'appetibile' per i cybercriminali.era nato come un 'semplice ...I tre malware più diffusi di giugno Trickbotil malware più diffuso con un impatto globale dell'7% delle organizzazioni, seguito da XMRig econ il 3% ciascuno. 1. Trickbot " botnet ...Il noto malware Formbook è ricomparso online come XLoader, ma stavolta può colpire anche il sistema operativo di Apple, oltre a Windows.A giugno l’Italia si è trovata di nuovo sotto assedio dal malware Trickbot spesso utilizzato nelle fasi iniziali degli attacchi ransomware.