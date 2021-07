Fiere: Ieg pronta a ripartire in piena sicurezza con green pass e servizio Safe Travel (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Labitalia) - Ieg-Italian Exhibition Group Spa, dopo aver messo a punto per prima in Italia il protocollo Safe Business ad aprile 2020 e avervi dato seguito con numerose iniziative mirate alla sicurezza sanitaria, ora aggiunge ulteriori elementi per garantire persone e aziende presenti in fiera. Dal prossimo mese di settembre, con l'obiettivo di tutelare aziende, visitatori, fornitori e dipendenti, sarà richiesto il ‘green pass' (o titolo equivalente) a tutti coloro che accederanno in fiera durante lo svolgimento delle manifestazioni espositive. Le prime Fiere per le quali sarà necessario ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Labitalia) - Ieg-Italian Exhibition Group Spa, dopo aver messo a punto per prima in Italia il protocolloBusiness ad aprile 2020 e avervi dato seguito con numerose iniziative mirate allasanitaria, ora aggiunge ulteriori elementi per garantire persone e aziende presenti in fiera. Dal prossimo mese di settembre, con l'obiettivo di tutelare aziende, visitatori, fornitori e dipendenti, sarà richiesto il ‘' (o titolo equivalente) a tutti coloro che accederanno in fiera durante lo svolgimento delle manifestazioni espositive. Le primeper le quali sarà necessario ...

Advertising

italiaserait : Fiere: Ieg pronta a ripartire in piena sicurezza con green pass e servizio Safe Travel - GiocoNews_it : #EnadaRimini: @IEGexpo pronta a ripartire in piena sicurezza #fiere - Jammasrl : #Fiere ENADA: IEG pronta a ripartire in piena sicurezza - MilanoFinanza : Ieg-Bologna Fiere: il nodo è l'intesa sulla governance -