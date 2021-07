Dg Barcellona | «Pjanic Juventus? Cerchiamo una via d’uscita»

(Di giovedì 22 luglio 2021), il dg del: «Stiamo cercando una via». Così il club catalano sul futuro del bosniaco In conferenza stampa il presidente delJoan Laporta ha parlato così del futuro di Miralem(chiacchierato in ottica Juve) e di Umtiti: «Rispettiamo tutti i nostri giocatori, quando parliamo con loro, lo facciamo direttamente, si tratta di due giocatori che hanno avuto poco impiego la scorsa stagione, ma che per ora hanno mostrato un grande coinvolgimento. Se considereremo un loro trasferimento, glielo diremo». Gli fa eco il dg Mateu Alemany: ...

Commenta per primo Non c'è solamente la Juventus su Miralem. Come riporta Sportmediaset , infatti, sul centrocampista, che resta in uscita dal, c'è anche il Tottenham di Fabio Paratici .Un pesantissimo sacrificio per il ritorno di, rumors - Juve: verso il clamoroso scambio colIl dg del Barcellona Mateu Alemany ha parlato durante la presentazione di Depay soffermandosi sulle possibili cessioni di Samuel Umtiti e Miralem ...Il direttore generale del club catalano, Mateu Alemany, ha confermato di essere alla ricerca di una sistemazione per il bosniaco.