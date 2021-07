Cyberbullismo, Falco (Corecom Campania): Monitorare i social dei figli e denunciare casi di violenza (Di giovedì 22 luglio 2021) “Nel dibattito che si sta scatenando sulla possibilità di “sbirciare” nei social dei figli per Monitorare eventuali casi di violenza sul web, sono senza dubbio favorevole ad una attenta attività di controllo dei genitori laddove si tema per la sicurezza dei ragazzi. Tenendo sempre presente i limiti previsti per la tutela della privacy, sul piatto della bilancia dobbiamo mettere l’esplosione dei casi di Cyberbullismo nel post pandemia. Con questi fenomeni non si scherza e le famiglie devono assumere un ruolo attivo nella prevenzione e nell’accompagnamento alla denuncia dei ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 luglio 2021) “Nel dibattito che si sta scatenando sulla possibilità di “sbirciare” neideipereventualidisul web, sono senza dubbio favorevole ad una attenta attività di controllo dei genitori laddove si tema per la sicurezza dei ragazzi. Tenendo sempre presente i limiti previsti per la tutela della privacy, sul piatto della bilancia dobbiamo mettere l’esplosione deidinel post pandemia. Con questi fenomeni non si scherza e le famiglie devono assumere un ruolo attivo nella prevenzione e nell’accompagnamento alla denuncia dei ...

