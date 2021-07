Cucciolo di cicogna cade dal nido | i pompieri lo riportano con l' autoscala

(Di giovedì 22 luglio 2021) Salerano sul Lambro (Lodi) - Dove non arriva la natura, perché ancora tenera e fragile, arrivano i vigili del fuoco . Salvataggio del cuore, nella seconda parte del pomeriggio di oggi, in via Don ...

IL GIORNO

Squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi sono intervenute con l'autoscala per recuperare un piccolo dicaduto dal nido costruito su un palo. I pompieri, prima di riportare ...Fiocco azzurro al parco Natura Viva. Dopo il lieto annuncio dellanera , nel parco tematico di Bussolengo (nel Veronese), infatti, è nato undi renna, una specie che viene definita vulnerabile a causa del cambiamento climatico e della difficoltà di ...Salerano sul Lambro (Lodi) - Dove non arriva la natura, perché ancora tenera e fragile, arrivano i vigili del fuoco. Salvataggio del cuore, nella seconda parte del pomeriggio di oggi, in via Don Maioc ...