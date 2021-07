Covid | Ordini infermieri | ' minacciati di morte da no-vax'

(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos Salute) - "In questi ultimi giorni si sono verificati casi di minacce, anche di, verso alcuni presidenti deglidegliche hanno applicato la legge allontanando dagli assistiti i no-vax e hanno applicato il Codice deontologico che presuppone che il primo dovere di un infermiere sia quello di essere vaccinato per garantire la massima tutela della salute delle persone. Altrimenti non è possibile un'assistenza di qualità e secondo l'etica professionale". Lo denuncia in una nota la Fnopi, Federazione nazionale deglidelle professionistiche. "A ...

L'indagine ricostruisce la situazione delle botteghe pre e postdal punto di vista della ... Il 42,7% effettua vendite utilizzando il servizio dell'e - commerce (e pagamenti online), mentre ...da un lato che sta aumentando la sua incidenza e oltre ai contagi in generale sono in aumento ...giorni si sono verificati casi di minacce anche di morte verso alcuni presidenti degli...FNOPI: “Interverremo a tutela dei professionisti e dei cittadini (mi-lorenteggio.com) Roma, 22 luglio 2021. Covid, vaccinazioni e no vax: infermieri stretti in una morsa. Covid da un lato che sta aume ...La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche riferisce che sono in aumento le minacce ai professionisti sanitari vaccinati da parte dei no vax ...