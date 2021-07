Come ti trasformo il no vax in un subumano (Di giovedì 22 luglio 2021) Sgombro subito il terreno. Non credo che nelle nostre democrazie ci sia un rischio totalitario. O almeno non più di quanto ce ne è sempre stato. Credo che ci sia un rischio ancora peggiore: la stupidità da non senso, Come portato di una vera e propria infantilizzazione delle coscienze di cui i media sono causa ed effetto al tempo stesso. Come sul dirsi, la storia la seconda volta si ripete Come farsa. E ci siamo. Ci piace giocare al totalitarismo in questi giorni, perché non crediamo più a nulla. E pur di colpire gli odiati “sovranisti”, o per avere i tre minuti di celebrità che i media non negano a nessuno, in epoca Covid il gioco è a chi ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 22 luglio 2021) Sgombro subito il terreno. Non credo che nelle nostre democrazie ci sia un rischio totalitario. O almeno non più di quanto ce ne è sempre stato. Credo che ci sia un rischio ancora peggiore: la stupidità da non senso,portato di una vera e propria infantilizzazione delle coscienze di cui i media sono causa ed effetto al tempo stesso.sul dirsi, la storia la seconda volta si ripetefarsa. E ci siamo. Ci piace giocare al totalitarismo in questi giorni, perché non crediamo più a nulla. E pur di colpire gli odiati “sovranisti”, o per avere i tre minuti di celebrità che i media non negano a nessuno, in epoca Covid il gioco è a chi ...

