Amrabat profilo gradito a Spalletti | arrivano voci da Dimaro

(Di giovedì 22 luglio 2021)pensa a Sofyanper il suo 4-2-3-1. Il centrocampista della Fiorentina reduce da un intervento chirurgico per curare la pubalgia di cui ha sofferto per tutta la stagione potrebbe cambiare maglia. Secondo quanto riporta calciomercato.com ,daraccontano che il tecnico di Certaldo sarebbe interessato all’ex centrocampista dell’Hellas Verona. “Quando, a gennaio 2020, la Fiorentina si è assicurataper il giugno successivo, lo ha fatto bruciando l’importante concorrenza del Napoli. Che nel frattempo ha consegnato la panchina a, da sempre incline al ...

'È andato tutto bene, grazie per l'incoraggiamento, tornerò presto e più forte di prima' ha scrittosul suoInstagram dopo l'operazione. Il 24enne ha pubblicato una foto che lo ritrae ...... così come Pereyra e Soriano Not: De Silvestri non ci fa impazzire Sorpresa: occhio aldi ... Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti,, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, ...Sofyan Amrabat piace a Luciano Spalletti, il centrocampista messo ai margini dalla Fiorentina potrebbe essere utile al Napoli.Il centrocampista della Fiorentina sarebbe stimato dall'allenatore del Napoli che utilizza un modulo congeniale alle sue caratteristiche.