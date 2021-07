WTA Palermo 2021 | Lucia Bronzetti impressiona | batte Grace Min e accede ai quarti di finale

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Unasemplicemente sontuosa. L’azzurra, n.190 del ranking, si è imposta contro l’americanaMin (n.166 del mondo) nel secondo turno del WTA di. Sulla terra rossa siciliana la nostra portacolori si è imposta con il punteggio di 6-3 6-1 in un match che, al di là del punteggio, ha messo in mostra una giocatrice (l’italiana) in grande confidenza e dal tennis assai convincente. Per, quindi, l’avventura nel torneo italiano prosegue e la prossima avversaria sarà la rumena Elena Gabriela Ruse che, beneficiando del ritiro della svizzera Jil Belen Teichmann (n.55 del ranking), ...

Problemi fisici per Jil Teichmann, costretta al ritiro dal torneodi2021 al secondo turno. La svizzera, testa di serie numero 3 del tabellone e vincitrice nel 2019 in questo torneo, per un infortunio alla coscia sinistra ha dovuto dare forfait a pochi ...Jil Teichmann (55) non ha potuto disputare la partita degli ottavi di finale del torneo diche l'avrebbe vista opposta alla qualificata rumena Elena - Gabriela Ruse (137). La rossocrociata ha infatti ...Continua la marcia di Lucia Bronzetti, che stacca il biglietto per i quarti al 32° "Palermo Ladies Open", torneo WTA 250 con 235.238 dollari di montepremi in corso sulla terra rossa del Country Time C ...Una Lucia Bronzetti semplicemente sontuosa. L'azzurra, n.190 del ranking, si è imposta contro l'americana Grace Min (n.166 del mondo) nel secondo turno del WTA di Palermo. Sulla terra rossa siciliana ...