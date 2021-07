Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2021 ore 16:30 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Viabilità DEL21 LUGLIO 2021 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-Roma DOVE UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTE TRE VETTURE BLOCCA IL TRAFFICO PER SEI CHILOMETRI IN PROSSIMITA’ DI FABRO. AL MOMENTO CHIUSO IL TRATTO TRA FABRO E CHIUSI IN DIREZIONE FIRENZE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA A24 E LA PRENESTINA. SULLA PONTINA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 luglio 2021)DEL21 LUGLIOORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-DOVE UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTE TRE VETTURE BLOCCA IL TRAFFICO PER SEI CHILOMETRI IN PROSSIMITA’ DI FABRO. AL MOMENTO CHIUSO IL TRATTO TRA FABRO E CHIUSI IN DIREZIONE FIRENZE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA A24 E LA PRENESTINA. SULLA PONTINA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN ...

