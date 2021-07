Un’altra applicazione di Google è giunta alla fine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google My Maps ha dato il via al rilascio di una nuova versione di questa applicazione L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nelle scorse ore il team di sviluppatori diMy Maps ha dato il via al rilascio di una nuova versione di questaL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Un’altra applicazione di Google è giunta alla fine - Ke3holover : ma inizio a pensare che se mai Twitter e qualsiasi altra applicazione dovessero avere un down? - michele_spo : @alexpanzeri @disinformatico L'idrogeno come propellente per esempio per razzi è un'altra questione (maggiore tempe… - alukka1 : @Stefano3145 @GiacomoSca71 @usodistorto @fabiochiusi Ho capito e ne ero al corrente, ma una cosa è applicare una te… - AntonioP1274 : @ADMAIORASEMPER_ Aggiungerei un'altra piccola cosa e ragionamento logico. Il discorso di prima è applicabile su tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’altra applicazione Rider, la spinta decisiva all’evoluzione del diritto del lavoro arriva dalla loro battaglia Il Fatto Quotidiano