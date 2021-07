Uccisa 78enne con una coltellata al cuore in una casa di riposo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Uccisa 78enne con una coltellata al cuore: omicidio in una casa di riposo, morta una donna. È accaduto a Lana, in Alto Adige. Fermato un uomo che era venuto a farle visita Un omicidio è avvenuto in una residenza per anziani di Lana, piccolo comune della provincia autonoma di Bolzano. Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, un visitatore Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021)con unaal: omicidio in unadi, morta una donna. È accaduto a Lana, in Alto Adige. Fermato un uomo che era venuto a farle visita Un omicidio è avvenuto in una residenza per anziani di Lana, piccolo comune della provincia autonoma di Bolzano. Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, un visitatore

Advertising

Yogaolic : RT @_DAGOSPIA_: LA 78ENNE UCCISA IN UNA RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI DALL'EX COMPAGNO DI 87 ANNI PER GELOSIA - _DAGOSPIA_ : LA 78ENNE UCCISA IN UNA RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI DALL'EX COMPAGNO DI 87 ANNI PER GELOSIA… - oknosureddit : Omicidio in una Rsa in Alto Adige: 78enne uccisa da un visitatore - zazoomblog : Omicidio in Rsa in Alto Adige uccisa 78enne ++ - #Omicidio #Adige #uccisa #78enne - ilriformista : I due si sarebbero seduti su una panchina nel parco della struttura. Il fendente fatale dritto al cuore. Niente da… -