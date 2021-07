Temptation Island 2021: Luciano pazzo di Manuela, colpo di scena tra lei e Stefano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tra le storie di Temptation Island che stanno appassionando maggiormente il pubblico c’è quella della coppia formata da Stefano Sirena e Manuela Carriero. Di fatto si tratta probabilmente della coppia peggio assortita, e che infatti è caduta facilmente “preda” delle attenzioni dei tentatori Luciano e Federica, entrambi palesemente interessati. Ma stando ai rumors, al falò di confronto ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di scena e la coppia di trentenni brindisini sarebbe tornata insieme proprio all’ultimo, lanciando di sasso soprattutto Luciano ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tra le storie diche stanno appassionando maggiormente il pubblico c’è quella della coppia formata daSirena eCarriero. Di fatto si tratta probabilmente della coppia peggio assortita, e che infatti è caduta facilmente “preda” delle attenzioni dei tentatorie Federica, entrambi palesemente interessati. Ma stando ai rumors, al falò di confronto ci sarebbe stato un vero e propriodie la coppia di trentenni brindisini sarebbe tornata insieme proprio all’ultimo, lanciando di sasso soprattutto...

Advertising

redblack1980 : RT @Ilconservator: Come volevasi dimostrare, di giorno virologi di sera guardano Temptation Island - AleksLepri : RT @Ilconservator: Come volevasi dimostrare, di giorno virologi di sera guardano Temptation Island - luanabasso__ : Passare l’estate felice a casa e non a Londra = non guardare nemmeno una puntata di Temptation Island - Ilconservator : Come volevasi dimostrare, di giorno virologi di sera guardano Temptation Island - infoitcultura : Temptation Island, l'appello di Gemma Galgani fa il giro del web: le darà ascolto? -