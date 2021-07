Separazione non è annotata da 6 anni, non possono divorziare (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono separati da quasi sei anni ma l'Ufficio Anagrafe - Stato Civile del Comune di Milano si è dimenticato di annotarlo nell'Atto di Matrimonio. E così mancando la registrazione una coppia residente ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono separati da quasi seima l'Ufficio Anagrafe - Stato Civile del Comune di Milano si è dimenticato di annotarlo nell'Atto di Matrimonio. E così mancando la registrazione una coppia residente ...

Ultime Notizie dalla rete : Separazione non Separazione non è annotata da 6 anni, non possono divorziare ...europea - ha detto all'ANSA l'avvocato Marina Martini - è incredibile che dalla separazione, il cui verbale è stato trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune il 17 settembre 2015, non sia ...

Le virtù delle reliquie di san Charbel per salvare il Libano dalla crisi Anche questo concetto di 'comunione dei santi', che attenua la separazione tra vivi e morti, deve ... Non si potrebbe descrivere meglio il convento di Annaya. 'Veniamo qui nello stesso modo in cui ci ...

La triste storia del cane Marlon La commovente storia del cane Marlon: il suo papà ha dovuto lasciarlo, ma lui non accettava affatto la separazione e continuava ad aspettarlo ...

