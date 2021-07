Recensione Enermax Liqmax III 360 ARGB | al fresco ma con stile

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 21 luglio 2021) In questo articolo vedremo ladelIII 360di, un sistema di dissipazione colorato, raffinato e funzionaleha una grande storia nel mondo del raffreddamento ma crediamo che con questosi sia davvero superata. Un ottimo dissipatore con unoparticolare ed elegante. Abbiamo avuto la possibilità di recensire questo prodotto in colorazione bianca, e per questo ringraziamoche ci ha dato la possibilità di scegliere questa variante di colore. Grazie a questa scelta abbiamo potuto dare un ulteriore ...